Derfor kan du spise taco med god samvittighet

Taco er noe av det beste vi nordmenn vet, og for mange av oss er det en matrett som også er forbundet med kos og starten på helgen med den tradisjonelle fredagstacoen. Kosemat kommer gjerne med dårlig samvittighet, da det som oftest innebærer matvarer som har høyt innhold av både mettet fett, karbohydrater, sukker og salt. Heldigvis gjelder ikke det taco. Taco kan nemlig være både sunt og full av næring kroppen din trenger.

Du bestemmer

Taco er kanskje den matretten hvor du aller best kan ha kontroll over hva du selv spiser. Du velger selv hvilket tilbehør du vil ha, hva du vil fylle tacoen med. Taco gir deg også uendelig med muligheter til å prøve ut spennende tilbehør, grønnsaker og urter – og alt er med på å gi god smak og god næring.

Det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan fylle tacoen med!

Kuttet salt og sukker

I tillegg til at taco er en matrett som er lett å gjøre sunn ved å bruke grønnsaker og urter som tilbehør, vet Santa Maria at for høyt saltinntak er skadelig for helsa og har derfor tatt grep.

Faktisk, så er den anbefalte mengden salt et voksent menneske skal ha i seg i løpet av en dag ikke mer enn fem gram. Santa Maria tar dette på alvor og har kuttet mengden salt i sitt tacokrydder med hele 30 prosent. Det vil si at en pose tacokrydder kun inneholder 4,7 gram salt. Blander du denne i 500 gram kjøttdeig, som er nok til en familie, får du i deg under 1 gram salt pr 100g kjøtt. Det er innenfor saltgrensen for hva et middagsmåltid burde inneholde.

I tillegg er sukkeret i Santa Marias tacokrydder kuttet med 50 prosent. Når du blander krydderet inn i 500 gram kjøttdeig blir sukkerinnholdet under 2 prosent, noe som er et akseptabelt nivå for friske mennesker.

Mange muligheter

Taco er altså både godt, sunt og en favorittmatrett med mange muligheter. Santa Maria deler også mange smarte oppskrifter og tips til tacomiddagen, slik at du kan finne inspirasjon til å lage tacoen på nye, kreative og sunnere måter.

Kos deg med taco og god samvittighet!